Polícia investiga fraude em operadora de telefonia e contas bancárias

Na manhã desta terça-feira (2/7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a Operação SimCard, que investiga fraudes em uma operadora de telefonia. Após seis meses de apuração, a equipe cumpriu mandados de busca para colher elementos comprobatórios de um esquema de fraude contra o Banco de Brasília (BRB), estimado em R$ 3 milhões, além de prenderem documentos e celulares.

Segundo as investigações da equipe da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Material e a Fraudes (Corf), os envolvidos no esquema trocavam a titularidade de linhas de celulares vinculadas a clientes de uma grande operadora móvel nacional e mudavam o chip, cuja linha telefônica era diferente do verdadeiro titular da conta. A finalidade era baixar o aplicativo do banco para acessar os cartões virtuais dos clientes, visando efetuar diversas compras.

Para o delegado Henry Galdino Mundime, diretor-adjunto da Divisão de Proteção ao Consumidor (DPCon), o cliente da operadora telefônica somente percebe o golpe quando não mais consegue acessar a linha telefônica, os aplicativos e serviços instalados e disponíveis no aparelho celular.

“A Corf prossegue com as investigações no sentido de verificar se há participação de colaboradores da respectiva operadora de telefonia móvel”, afirmou. A PCDF alerta a população que, em caso de constatar interrupção repentina da comunicação telefônica e/ou acesso a aplicativos bancários instalados no dispositivo móvel, comunique à operadora e à agência bancária. Se houver suspeita de fraude, a vítima deve registrar ocorrência policial na delegacia mais próxima ou na Delegacia Eletrônica, por meio do site da PCDF.