Filhote de onça é capturado pela PMDF em Formosa; confira o vídeo

Um filhote de onça foi resgatado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma residência na área rural de Formosa, Goiás, na tarde desta segunda-feira (1º/7). A operação foi conduzida pela equipe do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), em colaboração com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

Veja vídeo da onça:

O GOC foi acionado para apoiar uma equipe do CBMGO no resgate do filhote de onça que, provavelmente, havia sido abandonado pela mãe. O animal foi encontrado saudável e apresentava todas as características físicas preservadas.

Após o resgate, o filhote foi levado ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus), para avaliação de saúde e posteriormente encaminhado ao Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), a fim de ser reintroduzido ao habitat natural.