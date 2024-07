Tempo no DF: céu claro e alerta amarelo para baixa umidade hoje (4/7)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o tempo, na capital, permaneça semelhante e estável nos próximos dias. O meteorologista Cleber Souza explica que a massa de ar seco que predomina na região central do país impede que haja variações significativas na temperatura. Na manhã desta quinta-feira (4/7), os termômetros registraram mínima de 10°C. O especialista aponta que, no período da tarde, a máxima deve chegar a 28°C.

O alerta amarelo para baixa umidade tem sido emitido desde o início de junho, quando houve os primeiros registros abaixo de 30%, neste ano. Ao longo desta quinta, a umidade variará entre 95% e 25%. Durante a seca que acontece nesta época do ano, o indicado é que a ingestão de liquido seja aumenta e os cuidados com a imunidade redobrados.

Sobre o frio, o especialista indica que as temperaturas mais baixas continuam sendo registradas durante a manhã e no período da noite. Contudo, a aparição do sol provoca calor ao longo do dia.