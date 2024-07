PPCUB: Senado realiza segunda audiência pública para discutir o tema

Acontece, na manhã desta quinta-feira (4/7), no Senado Federal, a segunda audiência pública para discutir o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). A iniciativa é da presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA), a senadora Leila Barros (PDT-DF).

A parlamentar brasiliense tem expressado preocupações quanto ao projeto aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). “A implementação das mudanças pode agravar os problemas de trânsito, especialmente durante os horários de pico, sem que o projeto tenha apresentado um plano adequado de mobilidade urbana”, disse a senadora Leila Barros.

Para Leila, “é preciso uma análise completa do PPCUB para entender quais mudanças poderiam reduzir a qualidade de vida dos brasilienses e desvirtuar a paisagem urbana originalmente planejada por Lúcio Costa”.

Foram convidados para a audiência pública:

* Angelina Nardelli - Arquiteta, urbanista, vice-presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF (CONDEPAC-DF) e membro consultivo do ICOMOS

* Patricia Carvalho - Presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul (CCAS.DF)

* Paulo Niemeyer - Arquiteto e Urbanista

* Marilda Fontinele - Promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

* Vera Ramos - Ex-presidente do Instituto Histórico Geográfico do DF (IHG-DF)

* Veranne Magalhães - Presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da OAB/DF



Debate

No último dia 25 de junho, a CMA promoveu a primeira audiência pública para discutir os impactos do PPCUB. Na ocasião, urbanistas e arquitetos protestaram com cartazes contra o projeto aprovado na CLDF.

No mesmo dia, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou quatro vetos ao projeto. Entre as propostas a serem vetadas estão a construção de alojamentos nas quadras 700 e 900 das asas Sul e Norte, incluindo hotéis e motéis; e também a ocupação do Parque dos Pássaros, o que afastará a possibilidade de construção de um camping no local. Ibaneis Rocha anunciou que vetará também a permissão de comércio e prestação de serviços no Setor de Embaixadas. Será vetada ainda a alteração de lotes na W3 Sul.