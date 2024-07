Ciclista de 15 anos é atropelado por ônibus e sofre traumatismo craniano

No início da tarde desta segunda-feira (8/7), um ônibus atropelou um jovem de 15 anos que andava de bicicleta, em Taguatinga. A vítima precisou ser levada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e sofreu traumatismo cranioencefálico.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o coletivo era conduzido por um motorista de 56 anos. No momento do socorro o adolescente estava consciente, mas desorientado e apresentava agitação.



Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, de acordo com o CBMDF.