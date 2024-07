Programa educativo para a 3ª idade está com inscrições abertas

Maria Anunciada de Sousa e a amiga Maria dos Anjos Oliveira (D) são alunas do curso de extensão do UniSer - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Estão abertas as inscrições para ingresso no curso de Educador Político Social em Gerontologia, do programa de extensão Universidade do Envelhecer (UniSer), da Universidade de Brasília (UnB). A formação, com duração de três semestres, visa promover o empoderamento, a autonomia, a cidadania e a ampliação das capacidades na vida adulta e de idosos da comunidade.

A idade mínima para inscrição é 45 anos e as unidades disponíveis estão localizadas na Asa Sul, em Ceilândia, em Samambaia, em Santa Maria e em Taguatinga, cada uma com 50 vagas. O curso de extensão ocorrerá na modalidade presencial, por isso, é preciso ter disponibilidade de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Outra condição é ser residente no Distrito Federal ou no Entorno.

Os documentos solicitados para a matrícula são as cópias dos documentos pessoais digitalizados (RG, CPF e comprovante de residência) e o envio de uma fotografia 3x4 com fundo branco. O processo seletivo será para ingresso no 2º semestre de 2024. As inscrições devem ser feitas mediante preenchimento de formulário presente no edital. Para mais informações, acesse o site ou as redes sociais do UniSer.

O UniSer tem a proposta de contribuir para o despertar de um envelhecimento alicerçado na valorização do ser, do aprender e do ensinar, ancorado na convivência e aprendizado em grupo e na integração entre comunidade acadêmica e os idosos inseridos no âmbito do programa.

Confira o cronograma do processo seletivo:

1/7/2024:publicação do edital

1/7/2024 a 31/7/2024: período de inscrição

1/8/2024: divulgação dos aprovados

5/8/2024 a 9/8/2024: período de matrícula dos aprovados em primeira chamada

19/08/2024: início das aulas