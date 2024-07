Operação policial apreende mais de 100 testes falsos de covid-19

Uma nova operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), denominada Operação Falso Negativo, foi iniciada na manhã desta terça-feira (9/7). A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que comercializa milhares de autotestes para covid-19 adulterados. A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) coordena a operação com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e até o momento foram apreendidos mais de cem testes falsos.

Mais de 155 policiais já participaram do processo e 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Além de coletar os testes falsificados, a ação também busca apreender documentos e notas fiscais relacionados ao produto. A PCDF anunciou que as autoridades envolvidas não concederão entrevistas na fase inicial do plano, com o intuito de preservar o andamento das investigações e a coleta de provas que auxiliarão na elucidação do caso e na responsabilização dos envolvidos.

A Polícia Civil alerta sobre a importância de adquirir medicamentos e vacinas em locais certificados e de boa reputação. A orientação dada pela instituição é de procurar órgãos competentes e fazer denúncias em casos de suspeita de irregularidades nas vendas e distribuições. Para checar se o teste é falso, é preciso identificar a ausência da tarja cinza metálica de segurança na embalagem, destinada à raspagem de tinta reativa.

*Com informações da PCDF