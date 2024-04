Imposto de renda: último mês para entrega começa nesta quarta-feira (1°/5)

Nesta quarta-feira (1º/5) começa o último mês para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2024. Neste ano, a Receita Federal espera receber cerca de 43 milhões de declarações até o dia 31 de maio.

O consultor tributário e presidente da Fradema Consultores Tributários, Francisco Arrighi reforça a importância do preenchimento não ser deixado para última hora, lembrando que a multa por não entrega no prazo é de R$ 165,74.

Além da multa, quem perder o prazo ficará por último na fila de processamento da declaração, ocasionando a demora para restituição, caso existam valores a receber.

Quem for deixando o envio do IRPF para a reta final corre risco também de não conseguir reunir todos os documentos necessários para o preenchimento, o que pode fazer com que o contribuinte perca o prazo.

Arrighi acrescenta que o ideal é que as pessoas entreguem a declaração no início do prazo, pois caso tenha valores de restituição a receber, receberão já nos primeiros lotes.

"Além disso, deixar para última hora pode correr o risco de esquecer alguma informação importante e acabar caindo na malha fina", comenta.