Polícia apreende drogas escondidas em teto de casa no Recanto das Emas

Escondidas no forro de PVC de uma casa, mais de 60 kg de drogas foram encontradas por policiais militares no Recanto das Emas - (crédito: PMDF)

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (Gtop 47) apreenderam mais de 60 kg de drogas na noite de quinta-feira (11/7), por volta das 20h, no Recanto das Emas. Durante a operação, um homem foi preso.

A equipe do Gtop 47 estava patrulhando a quadra 604 do Recanto das Emas quando foi informada por populares sobre uma briga em uma casa no conjunto 21. Ao se aproximarem do local, os policiais encontraram um homem que aparentava estar muito nervoso. Ele negou qualquer conflito no interior do imóvel, mas permitiu que os policiais verificassem a casa.

Dentro da residência, os policiais localizaram pequenas porções de entorpecentes. O homem inicialmente alegou ser apenas um usuário de drogas. No entanto, durante uma busca mais minuciosa, os policiais descobriram uma grande quantidade de drogas escondida no forro de PVC do teto. Foram apreendidos uma balança de precisão, maconha, cocaína, crack e skunk, que somavam mais de 60 kg.

O homem foi detido e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para o registro da ocorrência.