Carreta da Inclusão recebe visita da governadora em exercício, Celina Leão

Celina visitou a carreta e conversou com pessoas que buscavam atendimento no local - (crédito: Letícia Guedes )

Em agenda na manhã desta sexta-feira (12/7), a governadora em exercício, Celina leão, visitou a Carreta da Inclusão, projeto que, por meio das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Pessoa com Deficiência (SEPD), tem o objetivo de facilitar o acesso das pessoas com deficiência (PcDs) a serviços públicos. O projeto oferece entrega de carteiras de identificação, oferta de atendimentos jurídicos e sociais, suporte na busca de oportunidades de emprego e possibilidade de experiências tecnológicas inclusivas. Durante a visita, o Secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos, informou que cerca de 1,2 mil pessoas foram atendidas em dois dias de funcionamento.

O Guará foi escolhido para a estreia do projeto, que foi iniciado nessa quarta (10/7) e ainda circulará por outras cinco regiões. A carreta itinerante ficará na cidade até as 16h esta sexta, no estacionamento do Cave, na QE 25. Durante a visita, Celina lembrou que a SEPD foi criada pelo atual governo e elogiou o projeto. "São todos os tipos de serviço prestados aqui, desde a carteirinha, o entretenimento, o encaminhamento ao mercado de trabalho também, a Defensoria Pública. É uma parceria, também, com a Secti, que vem com todo o suporte para nos ajudar e com o apoio também do deputado (distrital) Iolando, que sempre coloca recursos e nos ajuda; é uma alegria muito grande para a gente estar aqui hoje prestando atendimento às pessoas que mais precisam", disse.



A dona de casa Lurdimar de Souza Sabiá, 49 anos, saiu da Estrutural para buscar atendimento na carreta. Portadora de deficiência visual, a moradora da Estrutural é responsável por cuidar da mãe e do irmão, que têm a mesma condição, e avalia o projeto como extremamente positivo aos PcDs. "Eu acho que vai ajudar muito. Eu já tinha tentado tirar a carteirinha antes, mas não conseguimos. Soubemos da carreta e viemos para cá, acho que aqui vai ser mais rápido."

Lurdimar é portadora de deficiência visual e listou os benefícios do projeto (foto: Letícia Guedes)

"Essa carteirinha é muito importante para a gente, porque pegamos fila preferencial, pegamos lugar preferencial no ônibus e conseguimos acesso ao passe livre, eu realmente acho muito importante", disse.

O Secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos, informou que desde quarta (10/7), 500 carteiras foram entregues e mais de 1,2 mil pessoas atendidas. Para esta sexta, a expectativa é que os números subam ainda mais, segundo o secretário. "Nós temos cerca de 25 mil cadastrados no sistema já aprovados, e a previsão de que cinco mil carteiras sejam entregues de forma direta, nessa primeira etapa, e o restante nas outras cidades", explicou.

Games e atendimentos públicos

Um dos destaques é a arena gamer, com duas áreas, onde os visitantes poderão experimentar jogos eletrônicos adaptados com tecnologia assistiva e free play. Além disso, o espaço permite a inscrição no projeto Gamifica-DF da Secti, que oferece cursos de capacitação gratuitos nas áreas de desenvolvimento de jogos, design e marketing.