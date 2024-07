Juros são reduzidos pela metade na compra de imóveis

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) reduziu pela metade a taxa de juros para aquisição de imóveis a partir do próximo edital de licitação. As taxas baixaram de 0,4% a.m. para 0,2% a.m. para compra de imóveis residenciais unifamiliares em licitação. Para os imóveis comerciais, industriais e institucionais, a taxa caiu de 0,5% a.m. para 0,25% a.m. A medida vale a partir do edital de licitação do dia 31 de julho e é válida até o edital de fevereiro de 2025.

A redução temporária da taxa de juros também vai beneficiar empresas detentoras de contratos de concessão de imóveis em programas de desenvolvimento econômico, como o PRO-DFII. Se a escritura pública de aquisição do imóvel for formalizada junto à Terracap durante a janela de redução, os juros de todo o parcelamento da compra serão no mesmo percentual dos juros em licitação, ou seja, 0,25% ao mês, equivalente à metade do que é cobrado atualmente.



O presidente da Terracap, Izidio Santos, destaca que a empresa trabalha para se tornar mais competitiva no mercado de imóveis, ofertando imóveis com valores e taxas de juros atrativas. “A Terracap tem o compromisso com a população em ofertar moradias dignas e com valores justos. Face à lenta queda na taxa SELIC, a diretoria da Terracap decidiu por revisitar as taxas de juros aplicadas nos contratos de parcelamento e venda de imóveis, como forma de estimular novas vendas, proporcionando moradia regularizada”, disse.