Após quebra de contrato com empresa, GDF asfalta trecho da Hélio Prates

Na manhã deste sábado (13/7), a governadora em exercício Celina Leão (PP), visitou as obras de asfaltamento de um trecho de quase 1km na Avenida Hélio Prates. As obras foram assumidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), após o encerramento do contrato com a empresa que estava responsável pelo projeto. Serão feitos os serviços de pavimentação e implantação de calçadas.

Acompanhada do secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, a vice-governadora celebrou o início da pavimentação do trecho, que vai da QND 50/QNG 25, em Ceilândia, até o Pistão Norte, 36 horas depois de o GDF assumir o projeto. Segundo Celina, no prazo máximo de 60 dias, a via será entregue.

"Toda a força de trabalho do governo ficará aqui até a gente resolver essa situação. A gente repudia esse tipo de situação, dá uma indignação muito grande para nós, gestores, quando essas empresas não cumprem o contrato, mas o GDF tomou postura, nosso secretário assumiu e vai ficar aqui até resolver essa situação”, garantiu.

Em menos de dois dias de trabalho, colaboradores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) recuperaram 500 metros de asfalto, em região situada entre o posto de combustível BR e o comércio Agro Boi, sentido Pistão Norte. Em outro trecho de 500 metros, situado entre os postos de combustível Pit Stop e Melhor, o os serviços são executados por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

Valter assegurou à população que o trecho interditado desde janeiro para a obra, será liberado logo. “Estamos empenhados em concluir todas as frentes de serviços deixadas abertas pela empresa contratada o quanto antes”, afirmou.

Cancelamento do contrato

Na noite da última quarta-feira (10/7), um motorista sofreu um acidente no trecho interditado para a obra, na altura da QND 50. Ele caiu com o carro em uma cratera que havia sido aberta no pavimento para a instalação da rede de drenagem pluvial.

No dia seguinte, (11/7), a governadora em exercício foi até a Hélio Prates comunicar a decisão de romper o contrato com a empresa que estava responsável pelas obras na avenida. “A empresa havia sido notificada e não está cumprindo o prazo [de entrega da obra]. Então o GDF tomou a decisão de assumir com recursos próprios essa obra (...) para rapidamente dar uma solução”, anunciou na data. Na mesma quinta-feira (11/7), o buraco foi fechado.