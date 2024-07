Agência do trabalhador oferece vagas para todas as escolaridades

As vagas são disponibilizadas pelas Agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

Nesta segunda-feira (15/7), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 1.102 vagas de emprego, com salários que vão de R$ 1.412 a R$ 4 mil. Há posições para os mais diversos níveis de escolaridade e para pessoas com e sem experiência.

Três posições oferecem salário de R$ 4 mil, sendo que há apenas uma vaga para cada uma delas. A primeira é a de controller (contador), no Guará I, que exige superior completo, mas dispensa experiência prévia. A segunda é a de mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores), em Taguatinga, para a qual é preciso ter fundamental completo, mas não é cobrada experiência. Já a terceira é a de operador de motoniveladora, em Brazlândia, que cobra fundamental completo e experiência prévia.

As funções com mais vagas disponíveis são operador de caixa, em Vicente Pires, e atendente de lojas, sem local de trabalho fixo. Para a primeira, o salário é de R$ 1.515, enquanto, para a segunda, a remuneração é de R$ 1.412. Ambas exigem ensino médio completo, mas dispensam experiência.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

* Com informações da Agência Brasília