Vencimento do IPTU começa nesta segunda-feira (15/7)

A terceira parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) vence a partir desta segunda-feira (15/7). Até agora, o Governo do Distrito Federal já arrecadou R$ 853 milhões com as duas primeiras parcelas.

O calendário de pagamento segue o número final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF), distribuído ao longo da semana. Por exemplo, imóveis com finais de inscrição 1 e 2 devem pagar na segunda-feira (15/7); finais 3 e 4, na terça-feira (16/7); finais 5 e 6, na quarta-feira (17/7); finais 7 e 8, na quinta-feira (18/7); e finais 9 e 10, na sexta-feira (19/7).

A previsão é que a arrecadação total alcance R$ 1,76 bilhão. O sistema da Receita do DF engloba 953 mil imóveis registrados que estão sujeitos ao pagamento do tributo. Caso o contribuinte não tenha recebido o boleto pelos Correios, é possível emitir o documento através do portal de serviços da Receita ou pelo aplicativo Economia DF.

Aqueles que optaram pelo pagamento em parcela única já efetuaram o pagamento em maio. Para quem escolheu dividir o pagamento, cada parcela não pode ser inferior a R$ 20. Se a soma do IPTU e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) for inferior a R$ 40, o pagamento deve ser realizado em cota única.