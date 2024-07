Homem é preso em flagrante por matar idoso espancado

Na madrugada desta terça-feira (16/7), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu a uma ocorrência de homicídio na Vila Madureira, em Ceilândia. A equipe do 8° Batalhão foi acionada por volta das 2h30 pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após denúncias de que havia um indivíduo espancando outro. O suspeito foi preso em flagrante e levado à 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro, onde tentou despistar a polícia fornecendo dados falsos do irmão.



Segundo a PMDF, ao chegar no endereço apontado como local da ocorrência, pelo denunciante, os policiais, inicialmente, não encontraram nenhuma vítima. Contudo, deram continuidade ao patrulhamento e visualizaram um homem com comportamento suspeito, trajando calça jeans azul, blusa de frio vermelha e boné, que caminhava com uma lata de bebida na mão. Os policiais informaram que, ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito demonstrou nervosismo, parou abruptamente e tentou mudar de direção.

Quando abordaram o suspeito, os militares notaram marcas avermelhadas em suas roupas e resquícios de sangue nos pés. Além de constatarem uma substância escurecida em suas mãos, compatível com carvão. O homem, de 26 anos, morador de Samambaia, afirmou ser usuário de drogas e ter passagens por dano e uso e porte de drogas. Ele alegou estava ensanguentando, pois encontrou um homem ferido na rua e tentou ajudá-lo, deixando-o ainda vivo.

Enquanto a busca pela vítima continuava, um grupo de pessoas apareceu acenando para os policiais, informando sobre um homem caído e ensanguentado no Conjunto 5. A equipe encontrou a vítima, um idoso, deitado no chão, com sangramento significativo na cabeça. Ele não apresentava sinais vitais e o SAMU foi acionado, declarando o óbito no local.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à 15ª Delegacia de Polícia. Foi confirmado que ele tinha passagens por lesão corporal gravíssima, espancamento, roubo em coletivo e porte de arma branca. O local do crime foi preservado até a chegada da equipe de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).