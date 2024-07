Preço de combustíveis no DF aumenta após reajuste da Petrobras

Etanol é mais vantajoso que gasolina em oito estados e no Distrito Federal, aponta levantamento - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As distribuidoras de combustíveis fizeram, na terça-feira (16/7), um novo reajuste no preço da gasolina e do etanol, que teve acrescido nos valores de R$ 0,05 e R$ 0,10 centavos por litro, respectivamente.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificante (Sindicombustíveis-DF), a mais recente mudança de preço se deve ao reajuste da Petrobras que ocorreu em 9 julho. Na ocasião, a petrolífera aumentou R$ 0,20 ao preço da gasolina e R$ 0,10 ao do etanol por litro para a venda das distribuidoras.

“Novamente, segundo as distribuidoras, o aumento é devido à elevação do etanol e do etanol anidro, nas usinas em todo o território nacional”, informa.



Ao Correio, o presidente do Sindicombustíveis salientou que os postos de gasolina compram os combustíveis das distribuidoras, não da Petrobras.