Bombeiros registram três ocorrências de incêndio em veículos em apenas um dia

Pelo menos três ocorrências de incêndios em meios de transporte foram registradas no Distrito Federal pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF), nessa terça-feira (16/7). Pela manhã, um ônibus, em direção à Esplanada dos Ministérios e com 30 passageiros, pegou fogo em Ceilândia e ficou destruído, restando apenas as ferragens. Todos conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. A perícia da corporação foi acionada para determinar as causas do fogo.

À tarde, o CBMDF atendeu a mais um caso. Dessa vez, em um veículo de transporte por aplicativo. O incidente ocorreu na DF-001, sentido Riacho Fundo. O carro, um GM Prisma de cor prata, apresentou uma pane, segundo o próprio condutor, de 38 anos. Após ser parado, iniciou-se o incêndio. Durante o atendimento a via foi fechada. Duas passageiras do veículo foram transportadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo 2, devido à crise hipertensiva e ansiedade.

Em Planaltina, uma carreta carregada de algodão pegou fogo na DF-130, próxima ao Café Sem Troco, demandando o emprego de seis viaturas. O combate às chamas foi realizado com linhas de mangueira, empregando água e espuma. Em vista do tipo de material armazenado, foi necessário encharcar todo o produto para debelar o incêndio. O condutor, de 54 anos, não se feriu. A c arreta ficou destruída.

Segundo os bombeiros, ainda não se sabe as causas de nenhum dos três incêndios.

Incêndio em carreta ocorreu em Planaltina (foto: Reprodução/CBMDF)