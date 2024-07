Metrô em Ceilândia será interrompido no domingo (21/7) para troca de trilhos

O metrô de Ceilândia terá seu funcionamento interrompido no próximo domingo (21/7) para troca de trilhos. A informação foi dada pela Companhia do Metropolitano no Distrito Federal (Metrô-DF). Os trechos afetados pela interrupção serão das estações Ceilândia Sul, Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia. As demais estações terão funcionamento normal (das 7h às 19h).

A suspensão será feita para garantir segurança à segurança a segunda etapa da troca de trilhos na região. Essa manutenção era necessária pois, com o tempo, houve desgaste natural dos trilhos em virtude do contato entre eles e as rodas dos trens. Essa substituição deve ser realizada a cada quatro anos.

Apesar da manutenção, as demais paradas do metrô funcionarão normalmente. Os trechos de Centro Metropolitano a Central e de Samambaia a Central estarão disponíveis para a população em seus horários regulares, das 7h às 19h.

A manutenção envolve corte de trilhos, soltura dos dormentes, posicionamento dos novos trilhos, novas fixação nos dormentes, soldas, entre outras ações, bem como o uso do veículo auxiliar, que fica posicionado na via adjacente, impossibilitando, portanto, a operação comercial durante o serviço de troca dos trilhos. Esse processo foi iniciado no último dia 7. Na ocasião, foi realizada a troca de aproximadamente 600 metros de trilhos, 861 dormentes com novos isoladores de fixação, 33 soldas aluminotérmicas e 30 barras de trilhos.

* Com informações da Agência Brasília e do Metrô-DF