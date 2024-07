Sesc-DF ajuda no atendimento psicológico a policiais militares

Valcides Araújo disse que no Centro Médico da PMDF há nove psicólogos e dois psiquiatras do Sesc-DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A parceria entre o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-DF) para auxiliar no atendimento psicológico dos policiais militares foi detalhada por Valcides Araújo, diretor regional do Sesc-DF, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quarta-feira (17/7). Aos jornalistas Samanta Sallum e Vinicius Doria, o diretor contou que, dependendo de como forem os atendimentos, o Sesc pode oferecer o suporte também para a Polícia Civil (PCDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

Valcides explicou que no Sesc existem excelentes profissionais na área de saúde e que eles precisam ajudar as forças de segurança. “Acompanhamos que o GDF fornece para a corporação bons equipamentos, viaturas modernas e armamentos, mas, para que esse policial esteja pleno em sua atividade, ele também precisa se fortalecer mentalmente”, pontuou.

O diretor regional do Sesc-DF fez um pedido para que os policiais que necessitam de ajuda busquem esse auxílio no Centro Médico da PMDF. “Nossos profissionais estão lá à disposição. São nove psicólogos e dois psiquiatras. Tudo isso para que eles melhorem e continuem trilhando a jornada de vida e desempenho profissional”, descreveu.

Nesta primeira fase, os serviços são exclusivos para a Polícia Militar do DF (PMDF), disse Valcides. “Em um segundo momento, pretendemos expandir para a Polícia Civil (PCDF) e, dependendo da avaliação, para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF)”, finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado