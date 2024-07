'Overwatch 2' dá boas-vindas a nova personagem, Juno

A Blizzard divulgou, nesta quinta-feira (18/7), um trailer mostrando a chegada da mais nova personagem de Overwatch 2, Juno, uma exploradora espacial. A personagem foi referenciada na Blizzcon de 2023 com codinome “Space Ranger”. Na época, a empresa a apresentou como uma colonizadora de Marte, um suporte extremamente móvel com alguma jogabilidade vertical.

Juno estará disponível para teste a partir de 19 de julho em Overwatch 2, com um teste de herói por tempo limitado até o dia 21 de julho em todas as plataformas do jogo. Juno estará disponível em todos os modos, exceto no Jogo Competitivo. Os jogadores também poderão testar a primeira heroína marciana no modo Sem Limites, no Arcade, oferecendo a todos uma oportunidade de jogar como Juno.

Após o teste da heroína, Juno retornará ao Overwatch quando a 12ª Temporada for lançada no dia 20 de agosto. Overwatch 2 está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.