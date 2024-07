Reunião vai decidir se faixa de pedestre será patrimônio imaterial do DF

Em reunião extraordinária nesta sexta-feira (19/7), o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (CONDEPAC-DF), apresentará um parecer e colocar em votação se a Cultura de Respeito à Faixa de Pedestres será registrada como Patrimônio Cultural Imaterial do DF.

A reunião começa ás 10h, no auditório do 2º andar da Biblioteca Nacional de Brasília e será aberta para jornalistas, representantes de órgãos públicos e autoridades envolvidas com o tema, assegurada a capacidade limite do espaço. Caso seja aprovada, a manifestação cultural será reconhecida como patrimônio imaterial.