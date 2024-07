Grave acidente entre caminhão e carro deixa duas pessoas mortas na BR-040

Em decorrência da gravidade do acidente, a equipe de socorro não conseguiu identificar as vítimas - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Um grave acidente na BR-040, na altura do km 49, entre Luziânia e Cristalina, deixou duas pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (19/7). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o HB20 se chocou com um caminhão, se partiu ao meio, e pegou fogo, após atingir o tanque lateral do outro veículo.

O motorista do caminhão informou aos militares que havia duas vítimas no carro. Contudo a gravidade do acidente impediu que o CBMGO identificasse as duas pessoas dentro do HB20. "Identificamos algumas ossadas no local, mas deixamos a cena a cardo da Polícia Técnico Científica e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para devidas investigações", relatou o tenente coronel Eberson Holanda.

Até a publicação desta matéria, a via permanece interditada para realização de perícia.