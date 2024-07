Moradora morre após incêndio atingir apartamento na 108 Sul

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e está no local com ao menos quatro viaturas - (crédito: Letícia Guedes/CB/D.A Press)

Um incêndio que atingiu o terceiro andar de um apartamento na 108 Sul, na manhã deste sábado (20/7), deixou uma pessoa morta. A vítima era uma moradora de 67 anos, que não teve a identidade revelada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h45 e atendeu a ocorrência com 11 viaturas. O outro morador, marido da vítima, conseguiu sair do local sem ferimentos graves. Ele estava consciente e orientado, acompanhado pela família.

Segundo informações apuradas pelo Correio, houve um barulho muito alto no local. A causa do fogo ainda é desconhecida, mas, segundo o Corpo de Bombeiros o foco do incêndio foi na cozinha e as chamas atingiram também a área de serviço.

O prédio foi evacuado e moradores ficaram do lado de fora aguardando a liberação dos bombeiros. Segundo uma moradora que preferiu não se identificar, havia muito fumaça no prédio e todos os moradores desceram correndo. Os outros apartamentos foram vistoriados e todos os animais de estimação, retirados do prédio. Não houve necessidade de atendimento médico.

Segundo Paulo Valério, que é síndico do prédio há 7 meses, houve um estouro semelhante ao de um curto circuito em gerador antes do incêndio ser iniciado. “Eu moro no apartamento ao lado, quando vi a fumaça pedi para que mandassem os moradores descerem; Aqui é um dos primeiros prédios mais antigos de Brasília, tem 64 anos, então, parece que tem muita coisa a se fazer”, explicou.

A Polícia Civil esteve no local para a perícia. A 1ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Sul, conduzirá as investigações.