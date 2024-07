Homem se afoga e morre após cair de embarcação no Lago Paranoá

Um homem de 27 anos se afogou e morreu, após cair de uma embarcação, na tarde deste sábado (20/7), u no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK, nas imediações do Mirante Parque das Copaíbas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), assim que os socorristas chegaram, testemunhas indicaram o possível local da queda e as buscas tiveram início.

Ainda segundo a corporação, seis mergulhadores, divididos em duplas e com a utilização de sonar, procuraram a vítima. Por volta das 18h15, o corpo foi localizado a uma profundidade de oito metros, sem sinais vitais. O óbito foi declarado no local.

Além dos mergulhadores, uma viatura terrestre, uma moto aquática e uma lancha de resgate foram utilizadas na ocorrência.