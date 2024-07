Sequência de acidentes deixa duas pessoas feridas no Eixão Sul

Um atropelamento seguido de colisão mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na noite deste sábado (20/7). De acordo com a corporação, uma idosa de 60 anos foi atropelada por uma moto e, logo em seguida, o veículo colidiu contra um carro, no Eixão Sul.

Ainda segundo informações da corporação, a sequência de acidentes ocorreu na altura da 106 Sul. Assim que chegaram no local, as equipes de socorro encontraram a idosa caída ao solo, após ser atropelada pela moto.

Ela foi transportada para o Hospital de Base consciente e orientada, e com uma fratura na altura do ombro direito. O motociclista também foi levado para a mesma unidade de saúde, consciente e orientado, apresentando fraturas em alguns dedos da mão esquerda.

Segundo o CBMDF, o condutor do carro não se feriu. Uma faixa em cada sentido do Eixão Sul precisou ser interditada para o atendimento. Após os atendimentos pelo Corpo de Bombeiros, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).