Incêndio atinge restaurante do Guará e assusta moradores

Um incêndio atingiu o bar e restaurante Chalé da Traíra, localizado no Guará II, na noite deste domingo (21/7), mobilizando viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, o incêndio foi controlado e não houve vítimas. O fogo causou apenas danos materiais.

Aguarde mais informações