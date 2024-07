Bombeiro de folga evita tragédia ao salvar mãe e filha de incêndio no DF

O militar notou a situação e alcançou mãe e filha, retirando as duas pela escada social do prédio - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um bombeiro de folga socorreu uma mulher e sua filha de 1 ano que ficaram presas após um incêndio atingir um apartamento vizinho, na tarde deste domingo (21/7), no Riacho Fundo I.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a moradora do primeiro andar sentiu um forte odor de fumaça no imóvel ao lado. Ao tentar sair do prédio, deparou-se com o corredor tomado por fumaça, o que a fez retornar ao apartamento e pedir socorro pela varanda.



O bombeiro de folga notou a situação e resgatou mãe e filha, retirando-as pela escada social do prédio, localizado na QS 16 do Conjunto 3. O militar, com a ajuda de um vizinho, utilizou baldes de água para diminuir as chamas, controlando parcialmente o incêndio até a chegada das viaturas do CBMDF.

Os socorristas conseguiram controlar o foco do incêndio, além de liberar a ventilação do apartamento da mãe e filha e das áreas comuns do prédio. A criança, sua mãe, o bombeiro e o morador foram atendidos no local, mas não precisaram ser transportados ao hospital.

Não houve vítimas por inalação de fumaça nos outros apartamentos. Os proprietários do imóvel atingido pelo fogo não estavam presentes.

A perícia do CBMDF foi acionada para averiguar as causas do incêndio.

