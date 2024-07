Detran-DF flagra 58 motoristas alcoolizados durante o fim de semana

Desde a sexta-feira (19/7) até a madrugada de segunda-feira (22/7), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou 58 condutores conduzindo veículos sob influência de álcool. As abordagens ocorreram tanto nas imediações do Capital Moto Week, na Granja do Torto, quanto em outras regiões administrativas, como Gama e Taguatinga.

Além dos flagrantes de alcoolemia ao volante, durante as 430 abordagens realizadas pela autarquia, os agentes autuaram 15 condutores inabilitados, 13 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, um com o direito de dirigir suspenso e 17 cujos veículos estavam com escapamento alterados.

Além disso, segundo o Detran-DF dois condutores foram conduzidos à delegacia, pois o teste do etilômetro acusou teor alcoólico considerado crime (acima de 0,35 mg/L), conforme previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

R$ 83 mil em débitos



O Detran-DF também recolheu 33 veículos ao depósito. Um deles foi no sábado (20/7), durante patrulhamento realizado na Avenida Hélio Prates. De acordo com a autarquia, os agentes de trânsito se depararam com um veículo que não estava licenciado.

Ao consultar o sistema, foi verificado que o carro tinha R$ 83 mil em débitos relativos a infrações de trânsito, sendo a maioria por excesso de velocidade. Além da notificação por conduzir veículo não licenciado, o condutor teve o carro recolhido ao depósito.

Além de estar com o licenciamento atrasado, o carro abordado tinha R$ 83 mil em débitos (foto: Divulgação/Detran-DF)