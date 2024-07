Capital Moto Week tem local de vacinação para público do festival 

Público do Capital Moto Week tem local de vacinação disponível na área do festival - (crédito: Ualisson Noronha/Agência Saúde-DF)

Até esta quarta-feira (24/7), o público do Capital Moto Week (CWM), maior evento de motociclistas que ocorre no Parque de Exposições da Granja do Torto, poderá tomar vacinas contra a influenza e a covid-19.

Uma equipe formada por 10 profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) estará disponibilizando os imunizantes entre 13h e 16h, na Vila do Bem, um dos pontos do complexo montado para o festival. Não é preciso ser do DF para tomar as vacinas oferecidas pela equipe.



Festival



Ao todo, são esperadas 800 mil pessoas na Granja do Torto até 27 de julho, quando o CMW se encerra. Para além das atrações musicais, o festival é verdadeiro reduto para a comunidade de motociclistas, conhecidos pelos capacetes personalizados e jaquetas de couro.



Mais informações sobre a programação e a aquisição de ingressos podem ser conferidas no site do evento.



Com informações da SES-DF.

