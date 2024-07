Deputado Pedro Paulo deixa chapa de Eduardo Paes no Rio

Uma vídeo-chamada íntima estaria circulando entre os adversários do deputado do PSD - (crédito: Reprodução/Twitter)

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) pediu para deixar a campanha de reeleição do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Segundo o Correio confirmou, os dois se reuniram na segunda-feira (22/7), pela manhã, para tratar do assunto.

Paes foi referendado pelo partido como candidato na convenção realizada no sábado (20) e a desistência de Pedro Paulo teria sido motivada por uma vídeo-chamada íntima com uma mulher, como aponta o portal Agenda do Poder, que estaria circulando entre os adversários políticos no Rio.

De acordo com os relatos, as imagens teriam sido feitas quando o deputado e a esposa estavam separados e a desistência teria sido uma tentativa de proteger a família.

Os dois são aliados políticos de longa data e o deputado já compôs as três gestões de Paes, como secretário da Casa Civil e da Fazenda. Pedro Paulo foi acusado de agressão doméstica pela ex-mulher, em 2016, e o processo encontra-se arquivado. Na ocasião, ele concorria pelo MDB à prefeitura do Rio e acabou em terceiro lugar.

Paes deve confirmar o vice somente em agosto e ainda não teria descartado o deputado da campanha. O PSD trabalha para uma chapa pura na capital fluminense, isto é, candidato a prefeito e vice na mesma sigla. A reportagem entrou em contato com Paes e Pedro Paulo e não teve resposta até a publicação. O espaço segue aberto.