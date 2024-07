Festa de São João na 214 norte agita último fim de semana do mês

Para manter vivo o ritmo de São João, a prefeitura da SQN 214 promoverá uma festa julina com diversas atrações que começam nesta sexta-feira (26/7) e terminam no sábado (27/7). As festividades na Asa Norte contarão com quadrilhas, músicas ao vivo de artistas locais, comidas típicas, sorteio de rifas e áreas para entretenimento das crianças. O evento vai durar das 17h às 23h e a entrada é gratuita.

O público presente poderá se juntar à dança com uma quadrilha autêntica e desfrutar da atmosfera da festa ao máximo. Artistas locais apresentarão canções típicas das festividades. As crianças também terão área de lazer própria, com brinquedos especialmente selecionados para elas aproveitarem a festa ao máximo e se divertirem em um ambiente seguro e animado.

Como não podem faltar nas festas de São João, as comidas também serão uma das grandes atrações. As barracas de comidas típicas oferecerão uma ampla variedade de delícias gastronômicas, como pipoca, maçã do amor, quentão, milho verde e muitas outras opções saborosas que remetem às tradições das festas julinas.

Detalhes do Evento

Data: 26 e 27 de julho

Local: Gramado central da SQN 214

Horário: 17h às 23h

Entrada gratuita

Organização: Prefeitura da SQN 214 – prefeita Valéria Vasconcelos

* Com informações da Prefeitura da SQN 214