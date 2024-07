Distribuidora de bebidas do marido da suspeita de matar vizinha pega fogo

Uma distribuidora de bebidas, localizada na região da Fercal, pegou fogo na noite dessa quarta-feira (24/7). O Correio apurou com fontes policiais que o estabelecimento é de propriedade do marido da suspeita de ter tirado a vida de Markelle Moreira, 37 anos, na manhã dessa quarta.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 22h49. No local, as equipes de socorro encontraram o estabelecimento, que tem dois pavimentos, com o térreo tomado por chamas e coberto com fumaça negra.

Segundo a corporação, devido a grande quantidade de material armazenado, em especial sacos de carvão, foi necessário além do uso de água, a retirada de parte da carga de incêndio existente.

A perícia do CBMDF foi acionada para o local e, após as chamas serem debeladas, o local ficou aso cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Relembre o caso

Amigos de Markelle relataram que ela e a vizinha já haviam chegado a vias de fato (foto: Redes sociais/Divulgação)

Markelle Moreira morreu após ser alvejada com disparos de arma de fogo na manhã dessa quarta-feira (24/7). O crime ocorreu por volta das 9h, na Comunidade Boa Vista, na Fercal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma vizinha de 34 anos é a principal suspeita do crime, uma vez que as duas tinham desavenças sobre os limites dos terrenos de cada uma, além de outras discussões. Markelle chegou a ser levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sobradinho II, mas a médica de plantão declarou o óbito assim que ela chegou no local.

Em uma das discussões que a vítima e a vizinha tiveram, a suspeita chegou a ameaçar Markelle de morte. Policiais civis estão em diligência para tentar localizar a acusada, que fugiu em uma caminhonete acompanhada pelo marido.