Três menores são apreendidos por ato análogo a tráfico de drogas em Samambaia

Na noite de quinta-feira (25/7), três menores de idade foram apreendidos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por ato infracional análogo a tráfico de drogas, em uma praça pública. A ocorrência se deu QR 210, em Samambaia.

Durante a operação, os policiais abordaram os menores e, após busca pessoal, foram encontrados 34 papelotes de maconha e uma pequena quantia de dinheiro em espécie. Os menores, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendidos, foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências legais.



No último domingo (21), um adolescente de 16 anos foi apreendido com cinco porções de maconha no Conjunto K da QNN 5, em Ceilândia. Segundo a PMDF, policiais do Grupamento de Pronto Emprego e do Radiopatrulhamento do 8º Batalhão (GPE 28 e RP 28) perceberam o momento em que o jovem entregava uma porção de maconha a um motociclista que passava pelo local.

Os menores foram apresentado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) II, em Ceilândia.