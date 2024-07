Tempo no DF permanece seco e com céu ensolarado nesta sexta (26/7)

Para quem quer curtir programações ao ar livre nesta sexta-feira (26/7), é melhor separar o boné e não esquecer de levar uma garrafa com água. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanece seco, sem previsão de chuvas, com o céu ensolarado e com poucas nuvens. As características do inverno, estação em que estamos neste momento, têm se mostrado com potência na capital.

Na manhã desta sexta, a mínima registrada foi de 7,4°C, na região da Estação de Águas Emendadas. No Plano Piloto, registrou-se a menor temperatura do ano: 9,5°C. Ao longo do dia, a máxima deve atingir 28°C. O Alerta Amarelo para baixa umidade permanece, à tarde a umidade deve chegar em 20%. Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, alerta que, neste período, atividades ao ar livre não devem ser realizadas entre 10h e 16h, e que o protetor solar deve ser uma companhia inseparável.

Como é esperado para a estação, não há previsão de chuvas para os próximos dias. O tempo deve permanecer semelhante neste fim de semana, apresentando apenas algumas elevações na temperatura mínima.