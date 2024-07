Quatro veículos colidem na via da Ponte JK, na altura do CCBB

Na manhã desta segunda-feira (29/7), por volta das 7h45, quatro veículos se envolveram em uma colisão na via da Ponte JK, na altura do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A condutora de um dos veículos necessitou de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e, queixando-se de dor no pulso esquerdo, foi ao hospital.

Segundo o CBMDF, os veículos envolvidos são: C4 Cactus, no qual a condutora recebeu atendimento, um HB20, Ranger e um Honda Fit. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Os bombeiros informaram que a cena ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).