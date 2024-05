Na AgroBrasília, Ibaneis Rocha comenta atual situação da saúde no DF

Na manhã desta sexta-feira (24/5), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visitou a AgroBrasília. Na ocasião, em que realizou cerimônia de assinatura de acordos e passeou pelos estandes do evento, aproveitou para falar sobre o cenário atual da saúde no Distrito Federal.

“Nos últimos dias, tivemos muitas notícias na área da saúde no Distrito Federal. Ontem (quinta-feira), a nossa secretária de saúde, a Lucilene Florencio, juntamente com o presidente do IGES-DF (Juracy Cavalcante Lacerda) e o secretário da Casa Civil (Gustavo do Vale Rocha), deram uma entrevista coletiva, revelando de forma bastante clara o investimento que a gente vem fazendo na área da saúde no Distrito Federal, e tiveram a oportunidade também de se solidarizar com as famílias que tiveram seus filhos perdidos”, comentou.

Ibaneis declarou, ainda, que o governo espera melhorar cada vez mais a saúde no Distrito Federal. “Contratamos mais de 7 mil profissionais ao longo desses últimos anos e a gente vai continuar fazendo esse esforço para melhorar a saúde da nossa cidade”, finalizou.

Investimentos

A Secretaria de Saúde fez investimento de R$ 18 milhões na compra de 60 ambulâncias para a rede pública do Distrito Federal. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa convocada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), nessa quinta-feira (23/5), para falar sobre as ações que estão sendo feitas na área de saúde. O próprio governador Ibaneis Rocha destacou, em 27 de abril, que a situação na rede está complicada e que planeja construir até 2026 cinco hospitais e 17 Unidades Básicas de Saúde. Estiveram presentes na entrevista representantes do Executivo local e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).

De acordo com a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, de 2022 até hoje, a capital teve aumento de 103 leitos de UTI, totalizando 117 leitos pediátricos, 98 de UTI neonatal e 293 adultos, entre contratados e leitos próprios. Das 60 novas ambulâncias, 15 serão destinadas ao Samu (que resgata vítimas de acidentes com equipamentos de socorro) e 45 são do tipo branca (para transporte de pacientes). Segundo a secretária, até agosto, todas devem ser entregues para a rede pública.

Entre as medidas anunciadas, também está a ampliação da carga horária de pediatras da rede pública. Atualmente, o DF tem deficit de 158 pediatras, principalmente nos hospitais de Ceilândia, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga. Lucilene ressaltou que apenas três dos 34 municípios do Entorno fazem partos e que o DF faz todos os partos de Águas Lindas de Goiás, por exemplo.