Vídeo: pai é baleado por filho após episódio de violência doméstica

Homem com passagem pela Lei Maria da Penha foi baleado pelo próprio filho após discussão, na Quadra 411 do Paranoá Parque, na tarde da segunda-feira (29/7).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a discussão começou em via pública, motivado por caso de violência doméstica contra a mãe do autor dos disparos.



Testemunhas relataram que o filho, que é menor de idade, teria presenciado o momento de agressão e agido para intervir. Com passagem por furto a comércio, o homem baleado foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional do Paranoá com um disparo nas costas.



Até o momento, a PMDF ainda não conseguiu localizar o autor dos disparos. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso. Veja o vídeo do momento dos disparo: