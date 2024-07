Polícia prende homem suspeito de receptação de celulares

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou, mediante a 15ª Delegacia de Polícia (DP), uma nova fase da operação Mau Negócio, que visa combater o comércio ilegal de produtos de crime no DF, prendendo em flagrante um homem, de 44 anos, por receptação qualificada, na tarde de terça-feira (30/7).

Uma denúncia anônima informou à polícia que, no endereço do autor — situado na QNM, em Ceilândia —, celulares produtos de crimes eram escondidos embaixo do colchão de uma cama e em uma caixa de energia dentro do terreno e, para evitar que os mesmos fossem localizados, os suspeito os envelopava em papel alumínio. Ainda segundo o denunciante, os aparelhos posteriormente eram desbloqueados e vendidos na feira do rolo e na feira de Ceilândia.



De fato, após realizarem buscas no endereço, os agentes da 15ª DP localizaram três aparelhos de telefone localizados embaixo do colchão e outros quatro, embalados em meias e papel alumínio, em uma caixa de energia. Verificou-se que o morador da residência atuava com a manutenção de aparelhos celulares e que já havia sido preso, em 2021, pelo crime de receptação e, em 2023, por comercialização de um celular produto de roubo.

Em buscas nos sistemas policiais, averigou-se que um Iphone encontrado na casa havia sido furtado de uma jovem, 23, na última segunda feira (29), no momento em que ela desembarcou de um ônibus na parada do JK Shopping, em Ceilândia.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a 15ª DP, e autuado pelo crime de receptação qualificada. Caso condenado, ele estará sujeito a pena de três a oito anos de prisão. A investigação prossegue visando apurar a origem dos demais aparelhos de telefone celular encontrados escondidos na residência do autor.