Trânsito: quatro colisões deixam feridos nas estradas do DF

Quatros colisões, na noite de terça-feira (30/7) e na manhã desta quarta (31), deixaram quatro pessoas feridas nas vias do Distrito Federal. Na primeira ocorrência, um motociclista foi levado ao hospital após colidir contra um poste no viaduto da Epia Sul, sentido Guará.

Atendida por socorristas do Corpo Militar de Bombeiros do DF (CBMDF), a vítima, um senhor de 53 anos, foi transportado, consciente e desorientado, para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), apresentando fratura nos dois fêmures e suspeita de traumatismo raquimedular. Na ocasião, uma das faixas de rolamento foi interditada.

Uma das faixas da Epia Sul precisou ser interditada (foto: Reprodução/CBMDF)

Às 21h52, a colisão de uma caminhonete contra uma árvore resultou em uma pessoa ferida, na DF- 320, altura do km 479, em Planaltina. Empregando três viaturas, o CBMDF atendeu o passageiro, 51, que queixava-se de dores na região lombar e foi transportado, consciente e orientado, para o Hospital Regional da região. O condutor do Toyota Hilux, 38, não se feriu no acidente. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para o local.

Nesta manhã, a colisão entre um carro e uma carreta, na Epia Sul, no Park Way, resultou na transferência da condutora ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que também atendeu a uma ocorrência de batida entre carro e moto na entrada de Sobradinho.

Segundo os bombeiros, ainda não se sabe as causas dos incidentes.

Passageiro precisou ser transferido ao Hospital de Planaltina (foto: Reprodução/CBMDF)