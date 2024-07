Terreno ocupado pela unidade do Sesc Guará é regularizado

Com a assinatura, o Sesc-DF obtém não só a concessão e o direito de uso do espaço por mais 30 anos, como também o direito de preferência para a compra do terreno após esse período - (crédito: Letícia Guedes )

O governador Ibaneis Rocha (MDB) esteve, na manhã desta quinta-feira (31/7), na unidade do Serviço Comercial do Comércio (Sesc) Milton Carlos da Silva, no Guará, para assinar a escritura pública de concessão do contrato de direito real de uso (CDRU) da unidade. Há mais de 25 anos no Guará, a instituição funcionava com documentos provisórios. Agora, o contrato assegura o uso do terreno à instituição.

Além do governador, a cerimônia de assinatura contou com a presença do secretário de governo, José Humberto Pires, dos presidentes da Fecomércio- DF, José Aparecido da Costa Freire, e da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), Izídio Santos, do diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, e do administrador da região administrativa, Arthur Nogueira.

O governador, que esteve no Guará há menos de uma semana para inaugurar obras de pavimentação, comemorou a assinatura. "Tenho que agradecer também ao pessoal da TerraCap, que vem fazendo um trabalho muito grande nessa questão da regularização fundiária, trazendo segurança jurídica, que é uma coisa que eu sempre priorizei. Eu fui advogado durante muitos anos e uma das coisas que eu mais prezo é exatamente pela segurança, para que a gente possa ter cada vez mais desenvolvimento na cidade

A unidade, que atende diariamente cerca de 1,5 mil pessoas, ocupava, há quase 26 anos anos, o espaço cedido pelo Clube de Regatas do Guará, que tinha o direito de explorá-lo. A história da unidade é marcada por grande imbróglio judicial, que foi resolvido apenas com a assinatura do documento que regulariza o terreno. Com a assinatura, o Sesc-DF obtém não só a concessão e o direito de uso do espaço por mais 30 anos, como também o direito de preferência para a compra do terreno após esse período.

José Aparecido da Costa Freire, presidente da Fecomércio- DF, classificou a regularização como de extrema importância. "Estamos extremamente satisfeitos com a assinatura da concessão e a preferência de compra. Isso nos dá segurança para realizar investimentos significativos na modernização da unidade. É, sem dúvidas, um passo importante para ampliar e aprimorar os serviços oferecidos à comunidade do Guará e região, que merece instalações com alto padrão de qualidade."

O diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, informou que a manutenção do espaço e pequenas reformas eram executadas no espaço, mas que, agora, a regularização entrega segurança para a implementação de projetos de infraestrutura efetiva. "Hoje, a gente tem a tranquilidade de realizar, na unidade, projetos de infraestrutura efetiva, como a construção de ginásio, reforma dos prédios, aumento da instalação e, logicamente, aumento da capacidade de atendimento", disse.

O administrador da região, Arthur Nogueira, lembrou o longo período espera até a assinatura do documento e categorizou o decreto como uma vitória da comunidade. "A comunidade esperava isso há muito tempo, o Guará está de parabéns com essa grande entrega para o Sesc", celebrou.