Homem em situação de rua é agredido no Recanto das Emas; veja o vídeo

Na noite dessa segunda-feira (29/7), um homem em situação de rua foi ameaçado com uma faca, assaltado e agredido com chutes na cabeça por outro homem. O crime ocorreu na quadra 103 do Recanto das Emas. As câmeras de segurança de um comércio, próximo ao local, registraram toda a cena e é possível ver que o suspeito só deixa o local após a vítima desmaiar.

Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, o suspeito, que roubou um celular e um carregador, foi identificado e levado à delegacia nesta quarta-feira (31/7). Contudo, após ser interrogado, foi posto em liberdade, uma vez que já não estava em situação de flagrante.

O Correio optou por borrar as imagens, que são fortes. veja o vídeo abaixo: