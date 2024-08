Agosto começa com 628 vagas de emprego no Distrito Federal

As agências do trabalhador iniciam o mês de agosto com 628 vagas para as pessoas que estão à procura de um emprego no Distrito Federal. Os postos oferecem benefícios, além da remuneração, e estão presentes em diferentes regiões administrativas. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Confira as possibilidades de trabalho.

A maior remuneração do dia é de R$ 4 mil, encontrado em duas vagas para mecânico de automóveis, uma para supervisor de manutenção e reparação de veículos leves e uma para eletricista de instalações de veículos automotores, todas localizadas no Recanto das Emas. Os postos exigem experiência e ensino médio completo.

Há ainda chances exclusivas para pessoas com deficiência, com rendimentos de até R$ 2.200, referente a uma oportunidade para carpinteiro e uma para pedreiro no Guará. Não é exigida atuação prévia na área, sendo necessário apenas fundamental completo. Ainda entre as vagas reservadas ao público, há 21 para agente de portaria (R$ 1.775,88) sem local fixo de trabalho, 18 para auxiliar de limpeza (R$ 1.629,60) e 10 para atendente de telemarketing (R$ 1.735,62) na Asa Norte.

Para a ampla concorrência, a demanda por vendedores está em destaque com 123 postos para vagas internas e externas no Gama, Taguatinga, Asa Sul e Samambaia com salário de R$ 1.412 a R$ 1.600. Empregadores também buscam por 60 auxiliares de limpeza para trabalhar em Samambaia, com rendimentos de até R$ 1.629,62, e 74 operadores de caixa, para receber até R$ 1.524,96, no Guará, Samambaia e Águas Claras.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).