Operação Estoico: Polícia Civil prende dois homens no Sol Nascente

A Polícia Civil do Distrito Federal, em ação da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI), cumpriu dois mandados de prisão preventiva de dois homens pelos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador, na última quarta-feira (31/7). A operação, batizada de Estoico, foi realizada por volta das 16h, na região administrativa do Sol Nascente.

Os criminosos foram presos em flagrante no dia 19 do último mês, nas proximidades do centro comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul. Os dois acusados tinham a posse de uma arma de fogo, municiada com 18 cartuchos intactos, além de motocicletas com as placas adulteradas.

Apesar de terem sido pegos em flagrante, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) decidiu colocá-los em liberdade provisória. Entretanto, uma semana após serem presos em flagrante, a 5ª Vara Criminal anulou a representação da autoridade policial da CORPATRI e decretou a prisão preventiva dos acusados.

Além dos delitos cometidos no DF, os investigados são suspeitos de estarem associados a criminosos de Taboão da Serra (SP) para praticar crimes de roubos de relógios de luxo. Segundo a PCDF, na ocasião que foram flagrados, ficou evidente que estavam prestes a praticar mais uma infração dessa natureza.