Homem se afoga e é reanimado pelos bombeiros no Hotel Royal Tulip

Um homem de 52 anos se afogou na piscina do Hotel Royal Tulip localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte, no final da tarde deste sábado (3/ 8). A aeronave de resgate do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para prestar os primeiros socorros à vítima.



De acordo com a corporação, quando chegaram ao local a vítima encontrava-se em parada cardiorrespiratória, mas recebia atendimento de uma médica que também era hóspede do estabelecimento.



A equipe médica do resgate aéreo do CBMDF assumiu a ocorrência e, após aproximadamente 26 minutos de manobras de reanimação cardiopulmonar, a vítima teve seus sinais vitais restabelecidos, sendo transportada em seguida para o Hospital de Base de Brasília (HBB) de helicóptero.



Outro caso

Em menos de duas semanas (em 22 de julho), um homem ficou ferido ao cair em um fosso de seis metros de altura e ficar com a cabeça presa em um cano. O acidente ocorreu no hotel Royal Tulip Brasília.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local do acidente, encontraram o rapaz, de 38 anos, caído no chão e com a cabeça presa. Segundo testemunhas, a vítima trabalha no hotel e caiu enquanto andava em cima do duto de gás.

Os bombeiros estabilizaram o homem e o encaminharam ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). A vítima estava consciente, orientada, instável e apresentava sangramento na cabeça, além de queixas de instabilidades na visão. O operário está internado em uma ala comum do Hospital de Base, sob observação e fora de perigo. Ele não sofreu fraturas após cair de uma altura de 7 metros e bater com a cabeça em um registro.

Em nota, o Complexo Brasília Alvorada lamentou o acidente ocorrido em suas dependências e informou que a vítima, que pertence a uma empresa terceirizada, passa bem e foi atendida em um hospital da região.

"O hotel esclarece que, imediatamente após o acidente, os socorristas foram acionados para que fossem tomadas as providências necessárias. O Complexo Brasília Alvorada segue cooperando com as autoridades nas questões relacionadas a esta ocorrência e está à disposição para prestar qualquer apoio e esclarecimentos necessários", disse a empresa na época.