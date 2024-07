Homem morre após se afogar no Lago Paranoá nesta segunda (1º/7)

Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na tarde de segunda-feira (1º/7), um homem morreu após se afogar no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK. A vítima, de 29 anos, ficou submersa por cerca de 40 minutos, a uma profundidade de 9 metros.

A operação de busca do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), empenhou três viaturas e uma lancha para o resgate, que contou com a atuação de mergulhadores da corporação. O local do afogamento foi indicado pelo irmão da vítima.

Após a vítima ser encontrada, foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP), ainda na embarcação de salvamento, porém o médico, integrante da equipe de suporte avançado, em terra, declarou o óbito no local. Ainda não se sabe as causas do afogamento.





No último sábado (29/6), outro acidente chamou atenção no Lago Paranoá. Um piloto passou mal e perdeu o controle da lancha que, desgovernada, causou pânico. Um homem, 73, teve parada cardiorrespiratória, foi levado a hospital e não resistiu.