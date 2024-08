Falso pix: homem é preso em flagrante após aplicar golpe em Sobradinho 2

Na segunda-feira (5/8), policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho 2, prenderam em flagrante um homem por crime de estelionato, pelo golpe do falso pix, que consiste na compra de produtos por meios digitais com envio de comprovante de pagamento falso. A prisão foi no âmbito da operação “Por Água Abaixo” e ocorreu logo após o acusado receber produtos de piscina avaliados em aproximadamente R$ 16 mil.



Segundo a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a função do homem detido era receber os produtos comprados, para depois revendê-los a preços inferiores aos de mercado. De acordo com a corporação, a investigação segue avançada para a identificação do comparsa, responsável pela compra fraudulenta.



Outro estabelecimento do mesmo ramo foi vítima da mesma dupla semana passada, levando um prejuízo estimado em R$ 6,5 mil.



O homem preso tem diversas passagens pela polícia, incluindo crimes graves como tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas e posse de arma. Ele foi indiciado pelo crime de estelionato e encaminhado para a carceragem.