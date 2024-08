Seis veículos se envolvem em acidente na BR-070, nesta quinta (1º/8)

No início da manhã desta quinta-feira (1º/8), seis veículos se envolveram em um acidente na BR-070, na descida da Barragem do Descoberto, sentido Brasília, região de Ceilândia.

Todas as vítimas foram avaliadas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e apenas o motorista de um caminhão, de 68 anos, que queixava-se de dores pelo corpo, precisou ser transportado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).



Os demais condutores não tiveram ferimentos graves e estavam todos conscientes, orientados e estáveis. O atendimento também contou com o apoio do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás.



A CBMDF não soube informar a dinâmica do acidente, mas, pelas imagens fornecidas pela corporação, é possível ver que o caminhão tombou, enquanto outro veículo de passeio ficou de cabeça para baixo e outro ficou preso em cima do guard-rail na lateral da rodovia.















A via ficou interditada durante o atendimento dos socorristas e a cena do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal.