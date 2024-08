Polícia prende homem que rompeu lacre de segurança de bicicleta alugada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 26 anos nesta sexta-feira (9/8) suspeito de estar com uma bicicleta de aluguel com o lacre de segurança rompido. A ação ocorreu no Bloco A da SQSW 504, no Sudoeste.

Os militares perceberam o indivíduo pedalando a bicicleta vermelha locada, que chamou atenção pelo evidente rompimento do lacre metálico de segurança. Ao perceber a aproximação do carro da polícia e a ordem para parar, o suspeito tentou escapar, mas foi detido.

Durante a abordagem, o homem disse que havia pegado a bicicleta emprestada de um conhecido, porém não soube informar o nome ou o paradeiro dessa pessoa. A explicação vaga, somada ao histórico criminal do suspeito, que inclui passagens por furto de bicicleta, dano, perturbação do sossego, uso e porte de entorpecentes, furto a comércio, resistência e desobediência, levou os policiais a conduzirem o homem e a bicicleta à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).



No local, foi registrado o delito de furto, e o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.