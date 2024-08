Homem é preso após ameaçar incendiar casa de vizinha, em Ceilândia 

Na sexta-feira (9/8), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 37 anos que perseguia a vizinha, de 35 anos, por cerca de oito meses, proferindo injúrias e ameaças. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Mau Vizinho. O autor chegou a ameaçar incendiar a casa da mulher, além de matá-la e esquartejá-la.

De acordo com o apurado pela PCDF, a vítima já havia registrado quatro ocorrências contra o homem, que mora no andar de cima. Os conflitos teriam começado em dezembro do ano passado, quando a vizinha serviu de testemunha em um boletim de ocorrência registrado pela cunhada do homem, que imputou-lhe o crime de ameaça.



Desde então, o vizinho tem proferido ameaças e injúrias diariamente contra a vítima. Ele chegou a deixar marcas da lâmina de uma faca na sua porta.



Após as diversas ocorrências registradas pela mulher, os policiais solicitaram à vítima que informasse aos agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) se ele ameaçasse de novo para que ele fosse preso em flagrante.



Na última sexta-feira, o homem voltou a ameaçar a vizinha com emprego de faca, afirmando que a mataria, além de esquartejá-la. A vítima também informou aos policiais da delegacia que o autor havia dito que tocaria fogo no apartamento dela e a chamou de vários nomes de baixo calão. Após serem acionados, os agentes foram ao prédio, onde conseguiram prender o autor, autuado em flagrante pelos crimes de perseguição, ameaça e injúria. O autor foi posto em liberdade após pagar fiança de R$ 3,8 mil.