Homem é preso após agredir companheira e ameaçar policiais no Cruzeiro

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam um homem, de 39 anos, em flagrante após o acusado agredir a companheira, de 29 anos, e ameaçar os policiais com uma faca, na madrugada deste domingo (11/8), na Quadra 305 do Cruzeiro Novo.

Ao chegarem ao local, após denúncia feita pelo 190, os policiais do 7° BPM encontraram um cenário de tensão. Era possível ouvir a mulher chorando dentro do apartamento e pedindo socorro. O agressor se recusou a abrir a porta e ameaçou os agentes, alegando que teria uma arma de fogo.



Segundo o informado pela PMDF, a situação se agravou quando a vítima foi ouvida correndo para outro cômodo, onde se trancou. Um dos policiais fizeram contato pela janela com a mulher, que revelou que o homem tinha uma faca, não uma arma de fogo. Ele estava muito alterado e agressivo.



O homem foi convencido a abrir a porta do apartamento, após negociações. Constatando-se de que o agressor realmente não portava uma arma de fogo, os policiais imobilizaram o homem, preso logo em seguida.



O resgate da mulher, trancada dentro do cômodo, ocorreu durante o transporte do acusado para a delegacia, onde foi autuado por violência doméstica (lesão corporal, ameaça e injúria), bem como pelos crimes de resistência e desacato. Duas facas também foram apreendidas como agressor.



De acordo com o comandante do batalhão, Major Michello Bueno, os policiais levaram cerca de 35 minutos para conseguir entrar no apartamento e prender o agressor, que já tinha passagens por violência doméstica, desacato e perturbação do trabalho e sossego alheios.

"Quando os policiais encontraram a vítima, ela estava chorando muito e abalada. Ela contou aos agentes que ele a enforcou e bateu, além de ameaçar matá-la com a faca várias vezes. Ela apresentava um corte na boca e vermelhidão nas pernas", informa o major.

A vítima já havia registrado uma ocorrência por violência doméstica contra o companheiro anteriormente. No entanto, a mulher assinou um termo de renúncia posteriormente na ocasião.